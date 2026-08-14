ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2026

Recuperate tre opere d'arte rubate di Cezanne, Renoir e Matisse

Roma, 14 ago. (askanews) - Ritrovati tre dipinti, di Paul Cézanne, Henri Matisse e Pierre-Auguste Renoir: i carabinieri di Parma e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato le opere, che erano state rubate a marzo scorso dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano a Traversetolo (Parma).

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di alcune perquisizioni, nell'ambito dell'indagine condotta dai militari dell'Arma.

Si tratta dei dipinti "Tazza e piatto di ciliegie" ("Tasse et plat de cerises") di Cezanne, il cui valore è stimato in 6.000.000 di euro; "Les Poisson" di Pierre Auguste Renoir, firmato e datato in basso a destra "Renoir 1917", del valore stimato di 3.000.000 di euro circa e di "Odalisque Sur La Terrasse" di Matisse, del valore stimato in 20.000 euro. Le indagini sono ancora in corso.

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