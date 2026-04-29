"Realismo artificiale": l'utilizzo dell'IA nella vita quotidiana

Roma, 29 apr. (askanews) - Presso la Sala Convegni "Gianfranco Imperatori", a piazza Venezia, si è svolto l'incontro "Realismo artificiale", organizzato da Internazionale. Al centro della tavola rotonda l'intelligenza artificiale, ormai parte integrante della vita quotidiana: una tecnologia di grande supporto, ma non priva di criticità.

A moderare l'evento è stato il giornalista Alberto Puliafito, direttore di Slow News e autore di Artificiale, la newsletter di Internazionale dedicata all'AI. Il confronto ha preso forma attraverso diversi ambiti di analisi, selezionati in modo mirato per offrire una lettura il più possibile completa e articolata del fenomeno.

Sul piano giuridico, Laura Turini, avvocata esperta di diritto delle tecnologie, ha delineato il quadro normativo attuale: dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale - il primo al mondo a disciplinare il settore - alle questioni legate alla responsabilità delle decisioni e delle azioni di un sistema automatizzato, offrendo anche uno spunto di riflessione sulla capacità del diritto di tenere il passo dell'innovazione.

Sul versante sociale, Giovanni Boccia Artieri, professore di sociologia dei media e dei processi digitali, ha analizzato l'impatto dell'AI su relazioni, informazione e lavoro, evidenziando l'emergere di nuove competenze e, al tempo stesso, la crescente preoccupazione tra i lavoratori di essere sostituiti.

Infine, Francesco Eandi, direttore sviluppo software di Sistemi spa, azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni software gestionali e normativi che affiancano il lavoro di professionisti, imprese e associazioni, ha illustrato il livello di integrazione delle intelligenze artificiali nei processi produttivi, soffermandosi su vantaggi e ricadute concrete nel mondo del lavoro.

"Realismo artificiale" si è configurata come un'occasione di confronto tra due narrazioni contrapposte: da un lato chi vede nell'intelligenza artificiale una soluzione a molte problematiche, dall'altro chi ne sottolinea i rischi, fino a ipotizzare conseguenze critiche per il lavoro e la società. L'obiettivo è stato restituire una visione equilibrata dell'AI, intesa come uno strumento dalle grandi potenzialità, ma con limiti e criticità ancora evidenti.

L'incontro, articolato attorno a tre assi tematici - diritto, società e impresa - ha inaugurato una serie di appuntamenti promossi da Internazionale. Le tavole rotonde saranno infatti dedicate, di volta in volta, ai principali temi affrontati nelle newsletter tematiche della testata www.internazionale.it/newsletter , spaziando dalla politica internazionale all'ambiente, dall'economia alla cultura.