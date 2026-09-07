ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Real Madrid, Mourinho ritrova l'Inter in Champions

Madrid, 7 set. (askanews) - Il Real Madrid si allena alla vigilia della prima partita di Champions League 2026-2027, in casa contro l'Inter. A Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham e gli altri giocatori lavorano in gruppo sotto gli occhi di José Mourinho, tornato sulla panchina dei blancos.

Per l'allenatore portoghese è anche una sfida dal forte valore simbolico: di fronte avrà l'Inter, il club con cui nel 2010 vinse il Triplete e la Champions League proprio al Santiago Bernabeu. La nuova campagna europea del Real parte da qui, con l'obiettivo di riportare il club ai vertici continentali dopo due stagioni senza il trofeo.

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