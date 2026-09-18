Roma, 18 set. (askanews) - Real estate lusso, Roma nei radar grandi capitali internazionali Roma è entrata nel radar dei grandi capitali internazionali e Forbes Global Properties scommette sulla Capitale e sul Lazio scegliendo Rivolta Immobiliare come Exclusive Member, unico member del network sul territorio. La scelta porta le proprietà di pregio di Roma e del Lazio dentro una rete internazionale di operatori indipendenti selezionati per invito e le mette in connessione con una platea globale di acquirenti e investitori qualificati. Dalla membership nasce Rivolta International Realty, nuova realtà dedicata al real estate di lusso e alla promozione internazionale delle proprietà più prestigiose del territorio.

Sergio Rivolta Lippo, Presidente Gruppo Rivolta:

'Vogliamo vendere immobili e sviluppare business ma vogliamo anche salvaguardare l'unicità e l'autenticità di Roma, della capitale, una delle città più belle del mondo e deve rimanere tale. Anche rigenerando interi quartieri, residenze, ma salvaguardando le caratteristiche che hanno sempre, da millenni, contraddistinto Roma'.

Roma ha infatti oggi l'opportunità di trasformare il crescente interesse internazionale in investimenti capaci di generare valore per la città. La sfida non è dunque soltanto attrarre capitali, ma farli diventare recupero del patrimonio, lavoro e sviluppo per il territorio stesso.

L'annuncio della membership è stato dato nella sede della Stampa Estera di Palazzo Grazioli a Roma, con la partecipazione di Michael Jalbert, CEO di Forbes Global Properties e di Marcus Benussi, Managing Director di Forbes Global Properties, che hanno evidenziato come il processo di selezione sia stato estremamente rigoroso e confermando quindi il valore della scelta del Gruppo Rivolta: settant'anni di conoscenza ed esperienza nel mercato locale rappresentano un elemento importante per i membri del network di Forbes e per la platea globale di acquirenti di alto profilo. Uuna rete che conta 600 uffici in 39 paesi e più di 20.000 profssionisti immobiliari, oltre a una piattaforma da oltre 160 milioni di visite mensili, all'accesso a una rete internazionale di persone con almeno 1 milione di dollari di patrimonio investibile, family office e investitori qualificati nei mercati in cui la rete è già attiva, compresi quelli asiatici.

Per Roma, significa trasformare la crescente attenzione dei capitali globali in un'opportunità di valorizzazione del patrimonio e di sviluppo dell'indotto.

Luca Rivolta Lippo, Vicepresidente Gruppo Rivolta:

'Ci sono dei vantaggi principali nell'avere come interlocutore il nostro gruppo presente da più di 70 anni ormai sul mercato e questo aiuta molto l'interlocuzione con investitori internazionali essendoci sempre un pò di diffidenza quando si inizia a comprare in Italia per le procedure burocratiche del nostro paese. Una relazione di fiducia è quindi fondamentale per cercare di portare a termine una trattativa".

La scelta arriva in una fase di accelerazione del mercato romano. Nel 2025 i prezzi degli immobili residenziali di maggior pregio - il cosiddetto segmento 'prime' - sono cresciuti nella Capitale del 5,5%, una performance superiore a quella registrata in mercati internazionali come Madrid, Parigi e New York. Nello stesso anno, il valore degli immobili di lusso offerti a Roma ha raggiunto 5,6 miliardi di euro, in aumento dell'8% su base annua. A testimoniarlo anche le compravendite e le riconversioni di hotel di lusso e trophy asset della capitale che rappresentano un ulteriore segnale di un mercato romano che ha cambiato passo. Accanto agli Stati Uniti e al Nord Europa emergono anche acquirenti e investitori provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia. E nel confronto europeo, Roma mantiene quotazioni competitive.

Marco Rivolta Lippo, General Manager Gruppo Rivolta:

"Roma vive oggi un momento storico dove si può comprare ad un prezzi al MQ molto competitivo. Mantenendo la sua identità, le sue caratteristiche e il suo valore storico e architettonico che non ha eguali. E lo è anche rispetto ad altre capitali europee. Con grande distanza. Anche per questo l'unione tra Rivolta International Realty e Forbes Global Propertiers ci sarà tanta clientela straniera ben disposta ad investire nella nostra capitale".