Re Harald di Norvegia ricoverato, tra problemi salute e files Epstein

Roma, 26 feb. (askanews) - Il re Harald V di Norvegia è ricoverato da martedì in questo ospedale a Tenerife e dovrebbe rimanerci per alcuni giorni a causa di un'infezione: "La salute generale del re è buona e sta rispondendo bene alle cure", ha dichiarato il suo medico personale, dott. Bjorn Bendz, citato in un comunicato del Palazzo reale norvegese.

Il monarca, 89 anni compiuti il 21 febbraio, si trova all'Ospedale Universitario Hospiten Sur de Tenerife, perché qui era in vacanza privata con la regina consorte Sofia, rimasta al suo fianco. Il trono reale di Norvegia, sul quale Harald è salito nel 1991, da qualche anno trema, sia per i problemi di salute del re, che si rifiuta di abdicare, sia per gli scandali che coinvolgono la monarchia.

La nuora di Harald, la principessa Mette-Marit, che ha sposato il principe ereditario Haakon nel 2001, compare infatti ripetutamente nei files di Epstein, rivelando un inaspettato legame tra lei e il finanziere pedofilo americano trovato morto in carcere nel 2019.

Oltre a ciò, il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al suo matrimonio con Haakon, è sotto processo per 38 capi d'accusa, tra cui quattro capi di imputazione per stupro e violenza contro i parenti. Il ventinovenne, che non fa parte della linea reale, nega le accuse più gravi.

La popolarità della famiglia reale norvegese è crollata, secondo un sondaggio pubblicato sabato dall'emittente pubblica NRK.

Solo il 60% dei norvegesi sostiene la monarchia, 10 punti in meno rispetto a un mese fa, un livello "mai così basso", secondo l'emittente NRK. Se non altro re Harald V rimane estremamente popolare, con un punteggio di 9,2 su 10, secondo lo stesso sondaggio.