Re Carlo III fa visita al quartiere Golders Green a Londra

Londra, 14 mag. (askanews) - Re Carlo III ha visitato il quartiere londinese di Golders Green, a forte presenza ebraica, per mostrare sostegno alla comunità locale dopo un attacco con accoltellamento in cui un terrorista ha ferito due uomini di religione ebraica il mese scorso.

Secondo i media locali, folle di persone si sono radunate per salutare il sovrano durante la sua visita di circa un'ora.

Alcuni hanno gridato "Lunga vita al Re" e lo hanno ringraziato per essere venuto.

Carlo ha incontrato le due vittime accoltellate a fine aprile, Norman Shine, 76 anni, e Shloime Rand, 34 anni. Ha inoltre incontrato il Rabbino Capo Ephraim Mirvis, membri della forza di sicurezza ebraica Shomrim - che ha contribuito a fermare il terrorista - e rappresentanti del servizio di ambulanza ebraico Hatzola.

"È un mondo pericoloso, vero?", ha detto il re parlando con alcuni cittadini. Quando un'altra persona ha definito l'attacco del 29 aprile "orribile", Carlo ha risposto: "Lo so".

La visita aveva lo scopo di "riaffermare il suo fermo sostegno" alla comunità ebraica in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dopo l'attacco, ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato.

Ieri, Re Carlo ha affermato che il governo di Londra adotterà misure immediate per contrastare l'antisemitismo durante la cerimoniale apertura del Parlamento.