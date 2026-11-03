Re Carlo III esprime orrore e dolore per la tratta degli schiavi

Saint John's, 3 nov. (askanews) - Re Carlo III ha affermato che il "vergognoso capitolo" della tratta degli schiavi transatlantica lo riempie di "profondo dolore personale" in occasione dell'apertura del vertice del Commonwealth nella capitale della ex colonia caraibica di Antigua e Barbuda. Le sue parole sono giunte mentre il Primo Ministro britannico Andy Burnham sta valutando la possibilità di chiedere scusa per il ruolo della Gran Bretagna nella schiavitù. "Quel vergognoso capitolo della storia è uno di quelli che mi riempiono il cuore di orrore e l'anima del più profondo dolore personale", ha dichiarato il monarca al vertice dei capi di governo del Commonwealth.