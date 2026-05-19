Re Carlo e la regina Camilla visitano a sorpresa l'Irlanda del Nord

Belfast, 19 mag. (askanews) - Re Carlo e la Regina Camilla hanno fatto una visita a sorpresa in Irlanda del Nord. La loro prima tappa è stata Belfast, dove hanno assistito a un festival folk con uno spettacolo di musicisti e ballerini tradizionali irlandesi nella zona dei Titanic Docklands. Si sono anche uniti ai musicisti suonando dei tamburi su un brano della tradizione protestante britannica di questa regione del Regno Unito. "Vedere il Re e la Regina salire sul palco per suonare con noi è stato semplicemente straordinario", ha detto Niall McClean, musicista e direttore del festival.