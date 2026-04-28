Re Carlo e Camilla negli Usa, l'incontro con Trump e Melania

Washington, 28 apr. (askanews) - Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni, un viaggio confermato anche dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca e con le misure di sicurezza alzate al massimo, e nel contesto delle tensioni tra i due stretti alleati sul conflitto Stati Uniti-Israele contro l'Iran, che ha portato il presidente Donald Trump a esprimere profondo disappunto nei confronti del governo di Londra per non aver sostenuto l'offensiva.

L'ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, Christian Turner, ha spiegato che il viaggio servirà a "rinnovare e rilanciare un'amicizia unica" tra i due Paesi. La visita di Stato, la più rilevante e significativa del regno di Carlo, segna il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dal dominio britannico. Al suo arrivo in aeroporto, la regina ha indossato un spilla con le bandiere americana e britannica in pietre preziose.

Primo appuntamento in agenda, l'incontro privato con il presidente Donald Trump, che si è autoproclamato fan della famiglia reale. Ad accogliere Carlo e Camilla alla Casa Bianca, Trump e Melania. Stretta di mano e foto di rito. Poi si sono recati al l'interno per prendere il tè. Carlo III, appassionato di flora e fauna, la regina Camilla e la coppia presidenziale hanno anche visitato gli alveari della Casa Bianca. Un incontro durato poco più di un'ora a cui sono stati ammessi solo i fotografi. In vari scatti pubblicati, si vedono le due coppie attorno a un tavolino pieno di tazze e dolci, poi nei giardini davanti a un banco di miele e accanto a un modellino della futura sala da ballo della Casa Bianca, un progetto molto caro a Donald Trump.

Poi i reali britannici hanno partecipato a un party in giardino all'ambasciata britannica insieme all'ambasciatore negli Stati Uniti, Christian Turner a cui hanno preso parte anche attivisti per la prevenzione della violenza domestica che hanno elogiato gli sforzi della regina in questo senso, nella lotta alle violenze e agli abusi.