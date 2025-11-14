ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

Re Carlo compie 77 anni, torta-castello e "Happy Birthday" in Galles

Merthyr Tydfil (Galles), 14 nov. (askanews) - "Happy Birthday" cantata in coro e una torta a forma di castello per Re Carlo III che ha festeggiato i 77 anni. Il festeggiamento di compleanno è arrivato durante una visita al castello di Cyfarthfa in Galles, con la moglie Camilla e il dolce, pan di Spagna alla vaniglia con marmellata e crema al burro, lo richiamava nella forma.

A Londra sono stati sparati colpi di cannone per celebrare ufficialmente l'occasione, mentre il sovrano, tra i vari appuntamenti, ha inaugurato un deposito ferroviario sotto la pioggia nel Sud del Galles.

ESTERI
3
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi