ULTIME NOTIZIE 10 GENNAIO 2026

Rastrellamento delle forze siriane nello Sheikh Maqsud di Aleppo

Aleppo, 10 gen. (askanews) - L'esercito siriano ha annunciato di aver completato "un'operazione di rastrellamento" in un quartiere di Aleppo, dove le sue forze si sono scontrate con i combattenti curdi.

"Annunciamo il completamento di un rastrellamento nel quartiere Sheikh Maqsud di Aleppo", ha affermato l'esercito in un comunicato diffuso dai media statali, invitando i residenti a rimanere nelle proprie case.

I corrispondenti dell'Afp ad Aleppo hanno affermato che i bombardamenti si sentivano ancora dopo l'annuncio.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi