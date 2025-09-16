ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Rappresentante Israele all'Onu: "falso" rapporto su genocidio a Gaza

Ginevra, 16 set. (askanews) - Il rappresentante permanente di Israele presso l'Onu a Ginevra Daniel Meron ha definito "falso" il nuovo rapporto che accusa Israele di aver commesso un "genocidio" a Gaza.

Pubblicato da una Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, il rapporto incolpa direttamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri alti funzionari israeliani e accusa il Paese di aver tentato di "distruggere i palestinesi". Parlando a Ginevra, Meron ha affermato che è "basato interamente sulle falsità di Hamas".

"Tre individui che fungono da delegati di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite, e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo, hanno pubblicato oggi un altro falso rapporto su Gaza - ha detto - il rapporto si basa interamente sulle falsità di Hamas, sistemate e ripetute da altri. Queste invenzioni sono già state completamente smentite, anche in uno studio indipendente e approfondito del BESA Begin-Sadat Center for Strategic Studies ".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi