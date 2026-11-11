ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Rapine sui mezzi pubblici a Milano, arrestati 14 giovani

Milano, 11 nov. (askanews) - A Milano la polizia ha arrestato 14 giovani accusati di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, otto rapine, due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi, un furto con strappo e ricettazione.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età tra i 19 e i 25 anni. Nei confronti di un altro 20enne è stata notificata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fondamentali le immagini di videosorveglianza. Dalle indagini è emerso che i reati venivano commessi a bordo delle carrozze dei treni regionali e della metropolitana, nelle stazioni o nelle vicinanze; secondo l'accusa la vittima aggredita, quasi sempre da sola, veniva seguita e accerchiata, ricorrendo anche alla violenza fisica e allo spray al peperoncino.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi