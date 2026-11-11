Rapine sui mezzi pubblici a Milano, arrestati 14 giovani

Milano, 11 nov. (askanews) - A Milano la polizia ha arrestato 14 giovani accusati di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, otto rapine, due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi, un furto con strappo e ricettazione.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età tra i 19 e i 25 anni. Nei confronti di un altro 20enne è stata notificata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fondamentali le immagini di videosorveglianza. Dalle indagini è emerso che i reati venivano commessi a bordo delle carrozze dei treni regionali e della metropolitana, nelle stazioni o nelle vicinanze; secondo l'accusa la vittima aggredita, quasi sempre da sola, veniva seguita e accerchiata, ricorrendo anche alla violenza fisica e allo spray al peperoncino.