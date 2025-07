Rapine con taser e ordigno artigianale, fermata "coppia del terrore"

Roma, 23 lug. (askanews) - In due, mascherati e armati, entravano in uffici postali o negozi della Piana di Gioia Tauro e della Locride, puntavano le armi contro i cassieri e si facevano consegnare l'incasso. Otto i colpi messi a segno - tra tentati e riusciti - per un bottino stimato in oltre 50.000 euro.

I due, entrambi pregiudicati di Rosarno, sceglievano spesso l'orario di chiusura, pianificavano nel dettaglio la fuga e usavano strumenti come taser, pistole e persino un rudimentale ordigno esplosivo, come accaduto nel tentativo di rapina all'ufficio postale di Anoia (RC) a ottobre scorso.

Grazie alle indagini e alle immagini di videosorveglianza sono stati fermati dai carabinieri di Taurianova. Il gip del Tribunale di Palmi ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due che saranno sottoposti a processo.