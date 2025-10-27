Ranucci, Schlein: violenza attacco Meloni mostra che abbiamo ragione

Roma, 26 ott. (askanews) - "Penso che la violenza di questo attacco dimostri che abbiamo ragione. Perché non si è mai vista una presidente del Consiglio che passa più tempo ad attaccare l'opposizione, i sindacalisti, i giornalisti e i giudici che non a governare e ad occuparsi delle liste di attesa della sanità e dei salari". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein intervistata su Nove a "Che tempo che farà", in merito alle critiche che le sono state mossa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le insinuazioni fatte dalla stessa Schlein sul governo dopo l'ordigno che è stato fatto esplodere fuori dalla casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci.

"Non ho mai detto che la bomba a Ranucci l'avesse messa il governo o che fosse il mandante, su questo indaga la magistratura. Io ho detto che dove governa il centro destra indebolisce la libertà di stampa e questo è un fatto", ha proseguito.

"Se guardiamo al nostro Paese, benissimo la solidarietà che ha espresso anche il governo a Sigfrido Ranucci, ma perché non ritirano le querele temerarie su cui ogni giorno ostacolano il suo lavoro? Perché l'Italia è scesa nella classifica sulla libertà di stampa di diverse posizioni durante questo governo? Perché la presidente del Consiglio - ha chiesto retoricamente Schlein - non fa una conferenza stampa nemmeno se ci inciampa per sbaglio?".