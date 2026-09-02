Ranucci, Schlein: è ultimo governo a mettere bocca sulla Rai

Quello che voleva. Voleva far sparire un programma ritenuto scomodo. Da lì anni di attacchi e querele a Ranucci e Report. Io dico una cosa: questo è l'ultimo governo che mette bocca sulla Rai perché con le altre opposizioni abbiamo proposto insieme una riforma che finalmente liberi la Rai dalla politica e dai partiti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto, a margine di un incontro alla Festa dell'Unità di Genova, a chi le chiedeva se, in caso di vittoria delle elezioni, verrà reintegrato Sigfrido Ranucci alla guida della trasmissione Report.