Ranucci, Ricciardi: martedì manifestazione a Piazza Santi Apostoli

Roma, 17 ott. (askanews) - Così Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, in merito a quanto accaduto nella notte fuori casa del giornalista Sigfrido Ranucci: "Siamo qua a manifestare la solidarietà a Sigfrido Ranucci - dice -, la vicinanza, dopo questo attentato vile che c'è stato stanotte, che ci deve far riflettere molto su quello che è l'intimidazione, nei confronti della libera stampa in un paese dove una persona come Ranucci, soprattutto dalla parte politica della maggioranza, è stato veramente non criticato, è stato proprio deriso, c'è stato un attacco sempre frontale nei suoi confronti anche di molti altri che cercano di fare giornalismo libero. Questo non contribuisce ovviamente a un clima sereno, a una stampa libera e quindi oggi è doveroso essere qua ed è doveroso anche nei prossimi giorni, noi martedì faremo una manifestazione a Piazza Santi Apostoli proprio per lo stato dell'Informazione in Italia".

