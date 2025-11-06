ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Ranucci, Floridia: "Fazzolari valuta azioni legali? Inopportuno"

Roma, 6 nov. (askanews) - L'accusa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, rivolta al sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, di aver "ispirato" l'attivazione dei servizi segreti per spiarlo "è legata all'indagine sul padre" della premier Giorgia Meloni con il quale "lei non ha rapporti da quando aveva 14 anni e questo è stato precisato più volte". La vicenda è quindi "assolutamente slegata dall'attentato a Ranucci". Lo afferma la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, dopo l'audizione di ieri sera a Corsini e Ranucci.

Per Floridia, nell'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, "Fazzolari sembra voler unire le due cose" ma, afferma, "non mi è sembrato di sentire questo in audizione e nessuno mai ha legato l'attentato a Fazzolari. In ogni modo io dico solo una cosa: dopo un attentato cui Ranucci è scampato per fortuna, noi abbiamo ancora querele" o azioni legali "da parte di membri del governo? Io lo vedo veramente inopportuno".

