Ranucci, Conte: attentato un segnale terribile, siamo al suo fianco

Roma, 17 ott. (askanews) - "L'attentato di oggi è un segnale terribile, terrificante, per un giornalismo con la schiena diritta, e Sigrido Ranucci è un giornalista di questo tipo, ha resistito a tante pressioni, è sommerso da querele ma continua a fare il suo servizio, combattendo, non siamo alle prese con l'editoria privata, è servizio pubblico e questo ci dice la gravità di quanto accaduto".

Così il leader M5S Giuseppe Conte, arrivando in via Teulada, sotto la sede della Rai a Roma, al presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci.

"La politica non ha fatto nulla - ha proseguito Conte - anzi lo ha deleggittimato, ha paralizzato la Commissione di vigilanza che serve a garantire il pluralismo e l'efficacia del giornalismo investigativo. Ora quei politici che hanno paralizzato la vigilanza rinuncino almeno alla montagna di querele che gli hanno buttato addosso. Noi saremo al suo fianco e a quello di tutti i giornalisti che fanno il loro lavoro rispettando il codice deontologico e con la schiena diritta e tuteleremo sempre la libertà di stampa" ha concluso.