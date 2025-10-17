ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

Ranucci, Bortone: gli attacchi ai giornalisti devono finire

Roma, 17 ott. (askanews) - "La piazza di oggi è bella, come è giusto che sia, ed è importante stringersi attorno a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, perché questo attentato vile e inquietante per vari motivi, la modalità e l'orario è terribile e ci riporta ai tempi più bui, non dobbiamo pensare che il giornalismo d'inchiesta possa essere lasciato solo, gli attacchi ai giornalisti devono finire".

Così Serena Bortone, giornalista e conduttrice tv, intervenendo al sit-in di solidarietà sotto la sede Rai di via Teulada a Roma dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci.

