ULTIME NOTIZIE 20 FEBBRAIO 2026

Ramadan, fedeli in fila per entrare a Gerusalemme per la preghiera

Qalandia checkpoint (Israele), 20 feb. (askanews) - Decine di fedeli musulmani si sono radunati al checkpoint israeliano di Qalandia, nei Territori palestinesi, in attesa di attraversare verso Gerusalemme per partecipare alla prima preghiera del venerdì del Ramadan alla Moschea di Al-Aqsa.

Le immagini mostrano uomini e famiglie in fila fin dalle prime ore, mentre soldati israeliani presidiano l'area e controllano i passaggi. Dalla torre di osservazione, le forze israeliane monitorano il flusso dei fedeli diretti alla Città Santa per uno dei momenti più significativi del mese sacro islamico.

Il checkpoint di Qalandia è uno dei principali punti di accesso tra la Cisgiordania e Gerusalemme Est e registra tradizionalmente un aumento degli attraversamenti in occasione delle preghiere del venerdì durante il Ramadan.

