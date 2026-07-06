Raid russi contro Kiev alla vigilia del vertice Nato: 10 morti

Kiev, 6 lug. (askanews) - Kiev di nuovo nel mirino dei raid russi. Una serie di missili balistici ha colpito la capitale ucraina e i suoi dintorni, uccidendo almeno 10 persone, alla vigilia del vertice Nato in Turchia, in cui la situazione in Ucraina sarà fra i temi al centro del dibattito.

L'attacco è stato il secondo sferrato contro zone residenziali di Kiev in meno di una settimana ed è avvenuto in un momento in cui entrambe le parti intensificano gli attacchi a lungo raggio, sottolineando la crescente portata del conflitto a più di quattro anni dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbero discutere della guerra a margine del vertice nella capitale turca Ankara, che avrà inizio martedì. Trump ha fatto sapere di avere intenzione poi di parlare con il leader russo Vladimir Putin, nel tentativo di rilanciare gli sforzi di pace attualmente in stallo.