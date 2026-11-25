Gaza city, 25 nov. (askanews) - I residenti ispezionano i danni subiti da un appartamento in seguito a un attacco aereo israeliano sferrato durante la notte nel campo profughi di Al-Shati, nella città di Gaza. I soccorritori e le autorità hanno riferito che un attacco israeliano ha causato la morte di un funzionario della sicurezza di Gaza, di sua moglie e delle loro due figlie, di di 15 e 13 anni, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato all'Afp di aver "preso di mira un terrorista di Hamas".

"Mentre dormivamo, siamo stati svegliati dal rumore di un'esplosione e ci siamo resi conto che la casa dei nostri vicini era stata colpita", racconta un testimone.

"Il mondo crede che ci sia un cessate il fuoco, ma non è affatto così. Quando siamo andati a controllare sul posto, abbiamo trovato bambini fatti a pezzi. Bambini a pezzi che non hanno nulla a che fare con la guerra o con i missili", aggiunge.