Raid israeliano nella Striscia di Gaza, morti 5 bambini

Milano, 9 gen. (askanews) - Queste immagini arrivano da Nuseirat nella Striscia di Gaza, dove si vedono i soccorritori intervenire dopo un attacco israeliano recuperando i corpi delle vittime: 13, secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza. Sono morti anche cinque bambini.

A Gaza si continua a morire, nonostante il cessate il fuoco in vigore ormai dallo scorso 11 ottobre, a cui si è arrivati dopo difficili e lunghe trattative che hanno coinvolto la comunità internazionale e in particolare gli Stati Uniti e dopo mesi di bombardamenti: durante questa tregua di 3 mesi sono stati uccisi 439 palestinesi, 1.223 sono i feriti.

Secondo l'agenzia di stampa Wafa, il bilancio dall'ottobre 2023 è di 71.409 i morti e 171.304 i feriti a Gaza.