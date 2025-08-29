ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2025

Raid israeliano Deir el-Balah: uccisi madre e padre, ferite le bambine

Deir el-Balah:, 29 ago. (askanews) - In questa casa a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, colpita da un missile israeliano nella notte, è stato ucciso Mohamed con sua moglie; le figlie di sei anni e tre anni sono rimaste gravemente ferite: "hanno schegge di granata su tutto il corpo e fratture multiple", racconta lo zio, Ali Tamraz.

"Erano persone pacifiche che stavano semplicemente dormendo nella loro casa - dice mentre cammina fra le stanze devastate - Questa è la loro camera da letto e il loro letto. Sono stati uccisi proprio sul letto dove dormivano. Il loro sangue è sul materasso e sulla coperta".

Jamila Tamraz, 66 anni, è la nonna delle bambine palestinesi sopravvissute, ora orfane di entrambi i genitori.

"Che cosa abbiamo fatto di male? Che cosa abbiamo fatto di male perché ci facciano tutto questo? - dice - Quello che sta succedendo è ingiusto. Il mondo intero dovrebbe stare dalla nostra parte. Perché il mondo non sta dalla nostra parte? Che cosa abbiamo fatto di male? Che cosa abbiamo fatto per meritare questo?"

ESTERI
