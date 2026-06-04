ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Raid israeliani su Gaza, almeno otto morti

Milano, 4 giu. (askanews) - Nuovi attacchi israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza. A Gaza City i residenti hanno ispezionato i danni provocati da un raid notturno che ha colpito un appartamento nel quartiere di Sheikh Radwan.

Secondo la Protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, almeno otto persone sono state uccise all'alba nei bombardamenti israeliani sulla città. Sette vittime sarebbero morte in attacchi contro edifici residenziali e una nel campo profughi di Al Shati. L'ospedale Al Shifa ha inoltre riferito di 15 feriti.

Da parte sua, l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nel sud della Striscia Ahmed Abu Mughaysib, indicato come responsabile di una cellula di lancio razzi della Jihad islamica. L'Idf afferma inoltre di aver colpito nella notte diversi militanti di Hamas nel centro di Gaza che "stavano preparando attacchi e rappresentavano una minaccia immediata per le truppe israeliane".

L'esercito ha dichiarato di aver adottato misure per limitare i danni ai civili, utilizzando munizioni di precisione e sorveglianza aerea.

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