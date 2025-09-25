ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Raid israeliani contro siti civili e zone residenziali a San'a

San'a, 25 set. (askanews) - Gli attacchi aerei messi a segno dall'aviazione israeliana nella capitale San'a hanno preso di mira quartieri residenziali e una centrale elettrica. Lo ha detto una fonte locale all'agenzia di stampa yemenita Saba. Sulla capitale dello Yemen controllata dai ribelli si è alzata una alta colonna di fumo, un giorno dopo l'attacco con un drone che ha ferito una ventina di persone in un resort israeliano. Il governo israeliano ha affermato di aver colpito siti del gruppo Houthi.

ESTERI
