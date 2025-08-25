Raid Israele a Gaza: mio figlio di 27 giorni ucciso mentre veniva allattato

Milano, 25 ago. (askanews) - Il raid israeliano sull'ospedale Nasser a Khan Younis ha ucciso almeno 20 persone, fra cui cinque giornalisti, un bilancio destinato a crescere nell'ennesima giornata di sangue nella Striscia di Gaza dove in diverse città si contano i morti per gli attacchi israeliani delle ultime ore: la alta colonna di fumo che si alza il segno di quel che resta.

La famiglia di Mohammad Kaheel viveva a Gaza City.

"Siamo stati colpiti da un missile F-16 alle 2:00 del mattino. Mi sono ritrovato sotto le macerie. Sono riuscito a malapena a uscire e a tirare fuori mia moglie. Ho scoperto che mio figlio era stato ucciso, martire, mentre veniva allattato da sua madre. Ecco i loro obiettivi; eccolo qui: 27 giorni, il mio unico figlio e la mia prima fonte di gioia".

Gli attacchi si sono intensificati con l'offensiva annunciata da Israele che ha come obiettivo l'occupazione di Gaza City per cui sono stati richiamati in servizio 60mila riservisti. Alle decine di civili uccisi ogni giorno si aggiungono le morti per fame.