Rai, Rossi: Telemeloni? Una straordinaria operazione di marketing

Roma, 3 lug. (askanews) - "Telemeloni? Questo è un marchio che ci portiamo avanti da tempo, devo dire che io continuo a trovarla una straordinaria operazione di marketing, che in quanto tale, quando funziona, viene riprodotta all'infinito. Io credo che lo sforzo che è stato fatto in questi anni in Rai sia un valore che non può essere non riconosciuto da intelligenze libere, ed è stato quello di creare il più possibile un'offerta capace di raccontare la molteplicità della narrazioni e l'identità del nostro Paese e della nostra nazione".

Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026-2027, "Rai C'é", al Teatro delle Muse di Ancona, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

"Questo l'abbiamo fatto aprendo spesso e volentieri anche filoni di pensiero e di confronto..., portando dinamiche narrative completamente diverse e trasversali... Telemeloni è quella che ha fatto rientrare Roberto Benigni in Rai, mi sembra quindi una dichiarazione che abbia poco fondamento" ha aggiunto.

"È anche quella - ha proseguito - che garantisce oggi una pluralità del racconto giornalistico che raramente c'è stata in passato e quella che sta cercando di intercettare anche i target che in qualche modo possono essere intercettati, perché hanno abbandonato la tv generalista e approdano su altre forme distributive e che invece attraverso offerte mirate possono tornare alla televisione generalistica".