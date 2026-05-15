ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Rai, Magi: lo sciopero della fame di Giachetti merita risposta rapida

Roma, 15 mag. (askanews) - "Noi pensiamo che questa iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, per la quale lo ringraziamo e la sosteniamo, a questo punto meriti una risposta rapida non soltanto dalla maggioranza, una risposta politica sulla volontà di sbloccare la situazione intollerabile della commissione di vigilanza Rai e quindi dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche da parte dei presidenti di Camera e Senato che devono in qualche modo intervenire per interrompere uno stallo che non è più tollerabile": lo ha affermato il segretario di Più Europa Riccardo Magi a margine di un evento per la Giornata mondiale contro l'omolesbobitransfobia.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi