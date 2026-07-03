ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Rai, l'ad Rossi: Agnes sarebbe straordinaria presidente di garanzia

Ancona, 3 lug. (askanews) - Sulla nomina di Simona Agnes come presidente della Rai l'amministratore delegato della servizio televisivo pubblico Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2026-2027, "Rai C'é" al Teatro delle Muse di Ancona ha dichiarato: "Mi permetto di dire che credo sia stato un errore non nominare Simona Agnes presidente Rai. Conosco, frequento e abito questa azienda da 25 anni e credo che Simona sarebbe stata una straordinaria presidente di garanzia della Rai". Poi Rossi ha proseguito: "In questi anni ne ho potuto apprezzare la competenza e la correttezza. Sarebbe stato di gran lunga superiore a presidenti di garanzia del passato, lo dico non per ragioni politiche ma aziendali e sarebbe stati coerente col lavoro incredibile che sta facendo nel Cda".

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