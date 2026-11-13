Rai, La Russa: non sceglierò a casaccio, partirò da presidenti gruppi

Milano, 13 nov. (askanews) - "L'ho comunicato, ho aspettato, ho verificato se potessero mettersi d'accordo da soli, non sono stati in grado di farlo e non gliene faccio una colpa. Spetta al presidente della Camera insieme a me, presidente del Senato, nominare i componenti" della Vigilanza Rai, e "lo farò con una logica istituzionale, cioè i componenti saranno il presidente dei gruppi che non hanno indicato i nomi, il vicepresidente, e via gerarchicamente. Non li sceglierò a casaccio". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando a palazzo Mezzanotte a Milano, spiegando i criteri con cui procederà all'indicazione dei componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai per quei gruppi parlamentari che non hanno indicato i loro componenti.