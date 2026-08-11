Raffica di raid russi sull'Ucraina, ci sono numerosi morti e feriti

Zaporizhzhia, 11 ago. (askanews) - Raffica di raid russi sull'Ucraina nella notte. Almeno nove persone sono morte e 21 sono rimaste ferite negli attacchi condotti contro Zaporizhzhia e Kiev. Mentre altre nove persone sono morte e 25 sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti nella notte contro diverse regioni dell'Ucraina. Il bilancio più grave si registra a Zaporizhzhia, dove sei persone sono state uccise e 19 ferite, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov.

Le forze russe hanno affermato di aver colpito nella notte a Kiev un grande centro logistico nel quale, secondo il ministero della Difesa di Mosca, erano immagazzinati fino a 15mila droni d'attacco, compresi velivoli dotati di termocamere, oltre a stazioni di controllo a terra e relativi componenti.

Il ministero ha sostenuto che l'obiettivo era il centro logistico Kiev-3, nel complesso di uffici e magazzini San Park, una struttura di circa 50mila metri quadrati. L'attacco avrebbe fatto parte di un raid coordinato con armi di precisione contro imprese dell'industria militare e centri di trasporto e logistica a Kiev e nella regione di Zaporizhzhia.