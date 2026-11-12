"Radici i primi 1000 giorni" che fanno la differenza

Roma, 12 nov. (askanews) - "Radici i primi 1000 giorni", questo il progetto nazionale di prevenzione e promozione della salute presentato al ministero della salute. Promosso dalla fondazione Giovanni Lorenzini in partnership con Orange media group, gallery e motore sanità, il progetto abbraccia in termini di salute e prevenzione dal termine del concepimento al compimento dei due anni, è in questo arco di tempo che si definiscono le basi biologiche, metaboliche e neuro cognitive che influenzano il benessere nonché la riduzione del rischio di sviluppare patologie nel corso della vita.

L'intervista a Giuseppe Novelli, Presidente Fondazione Giovanni Lorenzini: "Noi vogliamo capire cosa succede dal momento in cui un individuo viene concepito, quindi dall'inizio dello sviluppo dove già risente di ciò che è l'ambiente e risente soprattutto dei suoi geni. Ma quello che oggi sappiamo è come geni e ambiente dialogano tra di loro. Oggi lo sappiamo e misurandolo possiamo capire perché un'individue sviluppa una malattia e uno no, perché su uno un farmaco funziona e sull'altro no. Questo significa conoscenza ed è quello che vogliamo fare col progetto Radici".

Il progetto "Radici" nasce da un lavoro condiviso, dall'incontro di competenze e professionalità diverse. Le evidenze scientifiche dimostrano che fattori ambientali, nutrizionali e psicosociali possono modulare i meccanismi di regolazione durante lo sviluppo, delineando le traiettorie di salute e malattia.

Intervista alla dott.ssa Loretta Novelli, direttore esecutivo Fondazione Giovanni Veronesi: "Questo progetto è nazionale e serve a promuovere la salute e la cultura della prevenzione. Il focus viene fatto sui primi mille giorni, che vanno dal concepimento ai primi due anni di vita. Oggi abbiamo una vastissima letteratura scientifica che ci consegna un messaggio molto chiaro. La salute non dipende soltanto dal nostro DNA bensì dalle relazioni, dagli stili di vita, dalle esposizioni ambientali, che sono fondamentali per orientare le traiettorie di salute".

La prevenzione precoce permette la promozione di stili di vita salutari e non rappresenta solo una strategia sanitaria, ma un investimento fondamentale per il paese, quindi è fondamentale mettere a disposizione dei cittadini informazioni scientifiche corrette, accessibili e comprensibili.

Intervista ad Alberto Siracusano, Presidente Consiglio Superiore Sanità: "È un investimento estremamente necessario, importante e inderogabile. La famiglia è il nucleo di una società e della sanità in tutti i sensi: una madre, un bambino che nasce, un padre e il loro futuro sono le nostre priorità, per salvaguardare la nascita del bambino e quindi di una nuova generazione. Dobbiamo pensare a chi assisterà il bambino neonato. Per cui l'idea dei mille giorni è un'idea che diventa centrale per il benessere della società".

L'iniziativa coinvolgerà la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio utilizzando un truck della prevenzione, un'unità mobile con installazioni multimediali, talk scientifici e laboratori educativi per le famiglie, i professionisti sanitari, le istituzioni e le associazioni creando uno spazio di incontro e partecipazione per avvicinare la scienza alle persone.