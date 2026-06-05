Raccontare l'ecosistema della Laguna di Venezia dentro e fuori l'acqua

Venezia, 5 giu. (askanews) - Una mostra che racconta l'ecosistema dell'Alto Adriatico e della Laguna di Venezia, esempio di adattamento e convivenza possibile, e positiva, tra uomo e ambiente. Il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue di Venezia ha presentato l'esposizione "Dentro e fuori dall'acqua. L'ambiente di marea dell'Alto Adriatico" con le fotografie di Lorenzo Peter Castelletto. "In questa zona, in questo habitat - ci ha detto il fotografo e divulgatore scientifico - ci sono degli organismi incredibili, che riescono a vivere in due mondi, all'interno dell'acqua e anche fuori dall'acqua. Questo progetto nasce proprio da tantissime domande che mi sono posto, relativo a come fanno questi organismi a vivere sia in acqua che fuori in questi due mondi. Quindi dopo tantissimo studio, tantissime fotografie, tantissimo lavoro sul campo, si è concluso questo progetto che risponde a queste curiosità".

Gli scatti di Castelletto offrono al pubblico l'opportunità di scoprire il "dietro le quinte" del mesolitorale, fascia costiera compresa tra i livelli di bassa e alta marea. Originariamente concepito e realizzato a Trieste, il progetto, curato dallo stesso Castelletto e sviluppato in collaborazione con WWF AMP Miramare e OGS, nasce con l'obiettivo di rendere accessibile la conoscenza di un ambiente paradossalmente poco noto, anche da chi vive sulla Laguna, come ci ha spiegato Luca Mizzan, responsabile del Museo di Storia Naturale. "Per noi veneziani - ha spiegato - vuol dire esplorare qualcosa che abbiamo letteralmente sotto i piedi: nelle fondamenta, nei canali, ma anche in laguna e quindi qualcosa che possiamo vedere direttamente, che abbiamo molto vicino ma che forse spesso non abbiamo mai notato".

Per la Fondazione Musei Civici di Venezia la mostra è anche parte della missione educativa, anche per veicolare un messaggio fondamentale di rispetto, cura e amore verso il nostro pianeta.