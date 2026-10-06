ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Raccolta fondi in occasione della giornata mondiale salute mentale

Milano, 6 ott. (askanews) - C'è da Fare ETS di Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi lancia una campagna di raccolta fondi in occasione della giornata mondiale della salute mentale

In occasione del 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'Associazione C'è Da Fare ETS, fondata da Silvia Rocchi e Paolo Kessisoglu e nata per offrire un supporto concreto a giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta, lancia una campagna di raccolta fondi attiva per tutto il mese di ottobre.

La raccolta contribuirà alla nascita, prevista nel 2027 con il completamento del nuovo C'è Da Fare HUB, di uno sportello di primo ascolto e orientamento dedicato ai giovani e alle loro famiglie: uno spazio a cui potersi rivolgere per ricevere un primo supporto e un orientamento verso il percorso più adatto.

Attraverso progetti concreti sviluppati in collaborazione con ospedali, UONPIA e altri enti specializzati, C'è Da Fare lavora per accompagnare ragazzi e famiglie nei momenti di maggiore fragilità e favorire un progressivo ritorno alla quotidianità.

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