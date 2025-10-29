"Quello che vogliono i francesi": la destra di Bardella si racconta

Parigi, 29 ott. (askanews) - Solo sul palco, con Marine Le Pen in prima fila, Jordan Bardella ha lanciato il suo nuovo libro con grande clamore. Una raccolta di testimonianze, che intende dimostrare la sua empatia per "la Francia la cui voce non si sente più". E forse spianargli la strada verso il potere.

Dall'altra parte della strada, il Palazzo dell'Eliseo sembra a portata di mano. Nel frattempo, l'auditorium principale del Theatre Marigny, con i suoi 1.000 posti, è quasi pieno. Decine di giornalisti sono in galleria, centinaia di attivisti e funzionari del partito sono al posto dell'orchestra e la dirigenza del partito è ai piedi del palco: tutti sono venuti per assistere al lancio del secondo libro del giovane leader del Rassemblement National.

Lui stesso non lo nasconde: "Molto di ciò che ho sentito e visto ha rafforzato le mie convinzioni", dice in un'intervista a Le Parisien, pubblicata poche ore prima dell'evento ufficiale. Questo segna il primo passo di un'intensa campagna promozionale, che è partita a razzo: da qui a domenica sono già previste apparizioni su altri quattro media, tra cui il telegiornale delle 20:00 di France 2 di giovedì e il programma mattutino di RTL di venerdì.