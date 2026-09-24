"Quasi Vera", Brizzi tra illusioni virtuali e IA che si ribella

Roma, 24 set. (askanews) - Bellissima, simpatica e persino esperta di calcio. È Vera l'influencer virtuale che conquista tutti, donne comprese, nel nuovo film di Fausto Brizzi "Quasi Vera", al cinema dal primo ottobre, una commedia che parla di intelligenza artificiale e del confine tra realtà e apparenza. Vera infatti viene creata da Diego, Frank Matano, che aspira a diventare un grande attore ma si barcamena facendo la comparsa, tra le lamentele della moglie Rocìo Munoz Morales, che lo vorrebbe vedere con un lavoro più stabile. Ed ecco che lui progetta la sua content creator e inizia a fare fortuna, ingannando tutti, amici, sconosciuti, politici, pazzi per quella donna che non esiste e che lui comanda.... anche se poi la sua creatura sfuggirà al suo controllo.

Fausto Brizzi: "'Quasi Vera' ha fatto proprio irruzione dentro il mio computer, in tutti i sensi, era inevitabile raccontare quello che sta succedendo, un'epoca in cui confondiamo il vero col falso e quindi non c'era niente di meglio che creare una content creator falsa che ingannasse tutta l'Italia, insomma, una modernizzazione di 'Tootsie' come concetto".

Frank Matano muove e dà voce all'avatar che poi però acquista la sua indipendenza. Una delle più grandi minacce dell'intelligenza artificiale di cui si dibatte molto: "È molto importante parlare dell'IA, trovo sia stata un'ottima idea farne una commedia perché bisogna leggerezza su un tema che inizia a spaventare, la gente sta dicendo di dare fuoco ai data center...", ha detto Matano.

Tra chi la teme in qualche modo c'è anche Rocìo Munoz Morales: "Mi spaventa pensare che il controllo su di noi ce l'abbia un elemento completamente estraneo come l'intelligenza artificiale, quindi non mi rassegno. C'è, la utilizzo, ma con tanta cautela".

Per la prima volta al cinema, qui nei panni di Vera, Taylor Mega, modella e proprio influencer di mestiere. "Sono stata fortunata per essere la mia prima esperienza, perché rispecchia ciò che faccio tutti i giorni, parlare con una telecamera.... perché essendo un'intelligenza artificiale facevo quello; poi il personaggio attinge molto da quella che sono, perché deve piacere al pubblico, che è quello che devi fare sui social.... questo non è possibile in realta, ma Vera invece piace a tutti".

Nel cast anche Laura Chiatti, Andrea Perroni, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola.