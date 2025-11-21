ULTIME NOTIZIE 21 NOVEMBRE 2025

Quando Sinner giocava al Forte Village: "Educato e professionale"

Cagliari, 21 nov. (askanews) - Oltre che un celebre luogo di vacanza, il Forte Village di Santa Margherita di Pula è anche un importante circolo tennis che organizza tornei internazionali dai quali sono passate molte promesse e futuri campioni. Tra loro anche Jannik Sinner, come ci è stato raccontato dal direttore del circolo, Alessandro Porcu. "Jannik Sinner - ci ha detto - è il fiore a l'occhiello del nostro circolo, del tennis italiano e non solo. Ci ricordiamo benissimo il periodo in cui lui venne qui, nel settembre 2018 per la prima volta a giocare in un torneo. Fece due partite, molto timido, ma molto propositivo e professionale. In pochi mesi tornò con una grande aura intorno di interesse, mi ricordo tanta stampa nel marzo 2019".

Ma, guardando in retrospettiva ora che Sinner è diventato un fuoriclasse assoluto, che cosa ha lasciato come ricordo al Forte Village? "Diciamo - ha aggiunto il direttore del Circolo - che lasciò quello che tutt'oggi riconosciamo: un senso di grande serietà, educazione, compostezza, che poi in effetti hanno fatto e fanno la differenza tutt'ora a livello umano e professionale".

L'Italia del tennis, in generale, sta vivendo un momento storico molto positivo e anche dall'osservatorio del circolo del grande resort sardo si percepisce questa energia. "La verità è che in questi ultimi anni - ha concluso Alessandro Porcu - come è cresciuto il tennis italiano, è cresciuto anche il movimento del nostro resort. Abbiamo avuto un incremento sostanziale nell'ultima stagione, a testimonianza del buon momento del tennis, in generale nel mondo. E devo anche dire sinceramente che gli ospiti hanno un gran piacere di prendere le lezioni qua e di avere una sorta di modello italiano a cui riferirsi".

E anche questi aspetti oggi fanno parte del grande discorso sul turismo e sul modo in cui cambiano sia le strutture sia le aspettative e le domande di chi viaggia.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi