Sanremo, 26 nov. (askanews) - Nel febbraio del 2026, durante la conferenza stampa dei Duran Duran, alla vigila del loro ritorno sul palco di Sanremo come super ospiti, Simon Le Bon parlò di Andy Taylor, lo storico chitarrista della band: "Sono sicuro che a Andy piacerebbe essere qui. Come probabilmente saprete, ha un cancro alla prostata. È in uno stadio molto avanzato. È al quarto stadio, un cancro metastatico. Sta combattendo il più duramente possibile. E noi siamo con lui in questa lotta". Il musicista è scomparso a 65 anni dopo una lunga malattia lunedì 23 novembre. L'annuncio della famiglia e della band.