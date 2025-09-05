ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2025

Quando la tecnologia è da perfezionare, missione fallita per il robot

Berlino, 5 set. (askanews) - Quando la tecnologia è da perfezionare. A Ifa 2025, la fiera tech di Berlino specializzata in soluzioni domestiche, sono tanti gli stand che mettono in mostra un futuro fatto di robot tuttofare che potrebbero renderci la vita più semplice. Ma non tutto va sempre per il verso giusto: come nel caso di questo robot simile a uno Stormtrooper di Star Wars preposto a smistare la biancheria. In un caso la mano robotica rischia di far cadere il cesto, in un altro va a vuoto, una terza volta il robot inizia a disporre la biancheria sul cesto in bilico. Subito l'intervento degli addetti per riprogrammarlo. Robot immobile e una missione fallita che fa quasi tenerezza.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi