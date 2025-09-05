Quando la tecnologia è da perfezionare, missione fallita per il robot

Berlino, 5 set. (askanews) - Quando la tecnologia è da perfezionare. A Ifa 2025, la fiera tech di Berlino specializzata in soluzioni domestiche, sono tanti gli stand che mettono in mostra un futuro fatto di robot tuttofare che potrebbero renderci la vita più semplice. Ma non tutto va sempre per il verso giusto: come nel caso di questo robot simile a uno Stormtrooper di Star Wars preposto a smistare la biancheria. In un caso la mano robotica rischia di far cadere il cesto, in un altro va a vuoto, una terza volta il robot inizia a disporre la biancheria sul cesto in bilico. Subito l'intervento degli addetti per riprogrammarlo. Robot immobile e una missione fallita che fa quasi tenerezza.