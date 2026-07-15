Quadricicli elettrici, le nuove soluzioni per la mobilità urbana

Milano, 15 lug. (askanews) - I quadricicli elettrici trovano sempre più spazio nel dibattito sulla mobilità urbana, tra nuove soluzioni per gli spostamenti quotidiani e la ricerca di veicoli compatti a basse emissioni. La gamma Linktour Alumi, distribuita da ATFlow, società del Gruppo Autotorino, era stata mostrata in anteprima all'IAA Mobility 2025 di Monaco, mentre ora arriva sul mercato italiano. L'evento si è svolto al Magma Milano, con la partecipazione del CEO di Linktour, William Tang, e l'installazione immersiva "Blaze: Alumi accende la città".

"Abbiamo sempre in testa il fatto che alla fine c'è un cliente a cui dobbiamo dare un servizio. Oggi per noi è un momento molto importante perchè annunciamo l'inizio di un percorso con Linktour, brand cinese che si occupa di mobilità urbana, unendo grande competenza costruttiva, contenuti tecnologici e un design molto accattivante" ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente di ATFlow e Vicepresidente di Autotorino.

La gamma comprende il modello L6e, guidabile a partire dai 14 anni, e il modello Elite L7e. Le due versioni si differenziano per caratteristiche tecniche e dotazioni tecnologiche.

"Linktour rappresenta per noi un importante ingresso nella gamma di distribuzione dei quadricicli, un segmento della mobilità urbana oggi sempre più rilevante. Si distingue per offrire dotazioni tecnologiche all'avanguardia che, al momento, non trovano eguali nella concorrenza. Per questo crediamo possa rappresentare una vera novità nel panorama della mobilità urbana. La gamma parte dalla versione L6, guidabile dai 14 anni, per arrivare alla L7, accessibile dai 16 anni. Ma in realtà, il pubblico di riferimento è molto più ampio: non si rivolge solo ai più giovani, ma anche ai professionisti e a tutti coloro che, vivendo in città, cercano una soluzione pratica, compatta ed efficiente per gli spostamenti quotidiani, ottimizzando tempi e spazi" ha aggiunto Giuseppe Rovito, Consigliere Delegato e Direttore Generale di ATFlow.

L'arrivo di nuovi modelli nel segmento dei quadricicli elettrici si inserisce in un mercato della mobilità urbana in evoluzione, con una crescente attenzione verso veicoli compatti ed elettrici per gli spostamenti quotidiani. Operatori della mobilità, case automobilistiche e istituzioni sono impegnati nella ricerca di soluzioni alternative per affrontare le sfide del traffico cittadino e sviluppare nuovi modelli di spostamento.