ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

Qatar: chiudere anche Bab al-Mandab sarebbe "catastrofico"

Doha, 15 set. (askanews) - Il Qatar avverte sulle conseguenze di un'eventuale chiusura dello stretto di Bab al-Mandab, all'ingresso meridionale del Mar Rosso. Dopo mesi di blocco dello Stretto di Hormuz e i recenti avanzamenti degli Houthi sulla costa del Mar Rosso, Doha - attraverso le parole di Ibrahim Al Hashmi, direttore Media e Comunicazione del ministero degli Esteri del Qatar - parla di conseguenze "catastrofiche per il mondo intero".

"Il mondo sta già soffrendo abbastanza per la chiusura dello Stretto di Hormuz, quindi non possiamo permetterci di aggiungere anche Bab al-Mandab all'equazione. Ne soffrirebbe tutto il mondo e sarebbe catastrofico per il mondo intero. E ne stiamo già vedendo le conseguenze". "Credo - aggiunge Al Hashmi - che ciò su cui possiamo insistere sia la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, perché è molto importante per lo Stato del Qatar e per il resto del mondo. E il Qatar sta lavorando con impegno insieme ai suoi partner internazionali e regionali per raggiungere un consenso e portare avanti il dialogo su questo fronte".

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