Qatar: attacco Israele richiede rinnovo accordi di difesa con gli Usa

Doha, 16 set. (askanews) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha affermato che l'attacco israeliano senza precedenti a Doha, che ha preso di mira i membri di Hamas, "accelera la necessità di rinnovare gli accordi di difesa strategica" con gli Stati Uniti.

"Continuerò a ripetere lo stesso messaggio. È molto chiaro che i colloqui non hanno alcuna validità quando una parte vuole assassinare chiunque sia disposto a parlare con l'altra parte. Che tipo di colloqui si possono tenere e su cosa?"

"Naturalmente, comprendiamo pienamente che gli Stati Uniti apprezzano enormemente il nostro ruolo di mediatori, come affermato in tutte le dichiarazioni ufficiali dei funzionari israeliani, incluso il Presidente Trump, e apprezziamo molto il fatto che gli Stati Uniti siano al nostro fianco in molti di questi sforzi, non solo a Gaza ma in tutto il mondo. Quindi non prevedo alcun cambiamento nella posizione odierna", ha aggiunto.

"Sì, certo. Come ha detto il Presidente Trump nella sua telefonata a Sua Altezza, come riportato nel comunicato e come ha detto oggi il segretario (di Stato Usa Marco) Rubio, questo attacco, ovviamente, accelera la necessità di rinnovare gli accordi di difesa strategica tra noi e gli Stati Uniti. Non è una novità in sé, ma certamente accelera il processo".