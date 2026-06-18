Qantas: a ottobre 2027 il volo più lungo senza scalo Londra-Sydney

Roma, 18 giu. (askanews) - La compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato che lancerà i primi voli diretti tra Londra e Sydney a ottobre 2027. A inizio giugno è stato effettuato il primo volo di prova del nuovo Airbus A350-1000ULR a lunghissimo raggio a Tolosa, in Francia. Si tratta del collegamento commerciale senza scalo più lungo al mondo.

Il servizio "Project Sunrise" della compagnia aerea, che ha subito ripetuti ritardi, ridurrà fino a quattro ore il tempo di volo tra le due città, secondo la compagnia.

"Qantas è stata fondata sulla convinzione che la distanza dell'Australia dal resto del mondo non debba mai ostacolarla", ha affermato l'amministratore delegato Vanessa Hudson. L'Airbus, progettato specificamente per questo volo ha un serbatoio di carburante centrale posteriore aggiuntivo da 20.000 litri per consentire voli non-stop fino a 22 ore.

La compagnia ha dichiarato che prenderà in consegna 12 aerei in totale, ciascuno configurato con 238 posti in quattro cabine. I biglietti per il nuovo servizio saranno in vendita a febbraio 2027.

"Questo aereo è stato progettato da zero per viaggi a lunghissimo raggio, con una cabina costruita attorno alla scienza e alla lotta al jet lag, e un'esperienza di bordo pensata appositamente per la durata del viaggio", ha assicurato l'amministratore delegato Vanessa Hudson.