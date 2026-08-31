Putin-Xi, asse più forte: "Un modello di relazioni tra Stati"

Milano, 31 ago. (askanews) - Vladimir Putin e Xi Jinping rinsaldano l'asse tra Russia e Cina. I due leader si sono incontrati a Bishkek, in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che riunisce una dozzina di capi di Stato e punta a rappresentare un contrappeso politico ed economico all'Occidente. In una fase internazionale segnata da forti tensioni, Putin ha indicato proprio nei rapporti con Pechino un modello di cooperazione strategica.

"Oggi, in una situazione geopolitica complessa, il partenariato globale e l'interazione strategica tra Russia e Cina rappresentano un modello di relazioni tra Stati. Si fondano su solide tradizioni di amicizia, sul rispetto della sovranità, sull'uguaglianza e sul reciproco vantaggio", ha dichiarato il numero uno del Cremlino.

Xi Jinping ha rilanciato, sottolineando la solidità crescente dell'intesa tra Mosca e Pechino e guardando a un ulteriore rafforzamento dei rapporti. "Le fondamenta dello sviluppo delle relazioni tra Cina e Russia diventeranno più solide, il loro percorso sarà più stabile e le prospettive saranno ancora più luminose", ha assicurato il leader cinese.