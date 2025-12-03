Putin-Witkoff a colloquio 5 ore, salta l'incontro con Zelensky

Milano, 3 dic. (askanews) - Il vertice tra Volodymyr Zelenksy e la delegazione del presidente statunitense Donald Trump, guidata da Steve Witkoff e dal genero Jared Kushner è stato annullato. Il motivo della cancellazione non è ancora stato reso noto ma intanto il presidente ucraino ha annunciato che il capo della sua delegazione Rustem Umerov sarà a Bruxelles per parlare con i partner europei del processo di pace con la Russia e, in seguito, volerà negli Stati Uniti per proseguire le interlocuzioni con i rappresentanti di Washington.

La cancellazione dell'incontro fa seguito all'incontro al Cremlino durato quasi cinque ore tra il presidente russo Vladimir Putin e la delegazione Usa, che alla fine dei colloqui è ripartita per tornare negli Stati Uniti.

Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha parlato di colloqui utili e costruttivi, sebbene le parti abbiano affrontato solo "l'essenza" del piano statunitense per l'accordo di pace e non proposte specifiche, discutendo i documenti sulla possibile intesa ricevuti dalla Russia.

Putin ha fatto presente ai suoi interlocutori che Mosca potrebbe accettare solo alcuni aspetti del piano statunitense per l'Ucraina, mentre altri susciterebbero alcune perplessità da parte russa.

"C'erano alcuni punti su cui potevamo concordare e il presidente lo ha confermato ai suoi interlocutori. Altri punti hanno suscitato le nostre critiche e il presidente non ha nascosto la nostra posizione critica, persino negativa, su diverse proposte", ha spiegato Ushakov.

"Finora non abbiamo trovato un compromesso, ma alcune soluzioni americane sembrano più o meno accettabili e possiamo discuterne. Abbiamo concordato con i nostri colleghi americani di non rivelare l'essenza dei negoziati svolti", ha concluso il consigliere del Cremlino.