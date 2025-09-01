ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2025

Putin vede Erdogan e lo ringrazia "per sforzi sulla crisi in Ucraina"

Tianjin (Cina), 1 set. (askanews) - Colloquio bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del vertice regionale dello Sco, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), a Tianjin, in Cina. Putin ha ringraziato l'alleato turco:

"Siamo grati ai nostri amici turchi per il loro significativo contributo agli sforzi politici e diplomatici per risolvere la crisi ucraina. Da maggio di quest'anno si sono già svolti a Istanbul tre round di negoziati diretti russo-ucraini, che ci hanno permesso di progredire nella risoluzione di una serie di questioni pratiche in ambito umanitario. Sono fiducioso che il ruolo speciale della Turchia in queste questioni continuerà a essere richiesto anche in futuro", ha sottolineato Putin.

Da parte sua, Erdogan ha rilanciato l'invito al presidente russo in Turchia:

"Caro amico, sai che desideriamo ospitarti in Turchia. L'invito rimane valido. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto nel nostro Paese il prima possibile", ha dichiarato Erdogan.

