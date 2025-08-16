ULTIME NOTIZIE 16 AGOSTO 2025

Putin: spero che intesa con Trump apra strada alla pace in Ucraina

Roma, 16 ago. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, dopo il lungo incontro con Donald Trump in Alaska, ha dichiarato di sperare che l'accordo raggiunto con il suo omologo statunitense possa portare alla pace in Ucraina e ha invitato Kiev e i suoi alleati europei a non creare "ostacoli" alla pace e a non tentare quelle che ha definito "manovre dietro le quinte".

Putin ha parlato di colloqui in un clima "costruttivo e di reciproco rispetto", affermando che "sono stati molto approfonditi e fruttuosi".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi