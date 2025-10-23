Putin: "Se si useranno Tomahawk, reazione schiacciante"

Mosca, 23 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che la reazione di Mosca a eventuali attacchi con missili Tomahawk sul territorio della Russia sarebbe molto forte, "se non schiacciante". Lo ha dichiarato oggi parlando con i giornalisti, definendo l'uso di tali armi "un tentativo di escalation" e invitando a riflettere sulle conseguenze.

Secondo Putin, se missili di questo tipo venissero impiegati per colpire obiettivi russi, la risposta del Cremlino sarebbe "molto forte, se non schiacciante". "Che ci pensino", ha aggiunto.

Le sanzioni annunciate dall'amministrazione americana sono un "atto ostile" che non rafforzano le relazioni tra Russia e Stati Uniti, ha aggiunto Putin. Per il presidente russo le sanzioni "sono un tentativo di fare pressione sulla Russia", che "non avranno un impatto importante, soprattutto sul nostro benessere economico". "Nessun paese che si rispetti fa mai qualcosa sotto pressione, e la Russia rispetta se stessa", ha aggiunto.